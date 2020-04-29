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Пик не пройден: Шмыгаль объяснил, когда Украина начнет выходить из карантина
Являющийся сторонником «адаптивного карантина» по примеру Чехии и Польши премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о существовании у Кабмина плана послаблений существующих ограничений.
Об этом он сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, сказано в сообщении правительства.
«Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако, у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этого заранее», — сказал топ-чиновник.
По словам Шмыгаля, Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирус и готова к следующему шагу — стабилизации экономической ситуации.
«Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации», — сообщил премьер-министр.
Как известно, 24 апреля Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19. Через три дня, 27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно.
Напомним, в Кабмине обсудили пути выхода Украины из карантина, отвергнув «шведский» и «турецкий» варианты.
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