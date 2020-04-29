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"Страшно представить, как они переводят": Минкульт опозорился поздравлением с Днем танца
Министерство культуры и информационной политики разместило в своем Telegram-канале поздравление с Днем танца, которое удивило своей неграмотностью. Напомним, Нобелевский комитет оскандалился из-за Ивана Франко.
Оказалось, что авторы сообщения безбожно «передрали» его с российских ресурсов Вконтакте и Одноклассники, где стихотворение гуляет давно.
«Приятно, что в министерстве культуры (или бескультурья?) работают такие прекрасные переводчики. Особенно хорошо им удается перевод стихотворных форм», — прокомментировали инцидент в Telegram «Фрилансер».
Ранее аппарат СНБО Украины подготовил проект решения о продлении санкций в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов: «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других ресурсов. А перед этим глава СБУ Иван Баканов инициировал продление санкций на 3 года.
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