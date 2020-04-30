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Может быть смертельно опасен: медики выявили побочные эффекты гепарина, применяющегося против COVID-19
Так как универсального лекарства от нового коронавируса не существует, ученые и врачи присматриваются к давно известным препаратам, надеясь найти в них лечебный потенциал, который может пригодиться в борьбе с COVID-19.
Последние несколько недель специалисты Китая, Европы и США начали использовать с этой целью гепарин — лекарство от сгущения крови. Сообщалось, что данный препарат улучшал работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления.
Но, как показали недавние исследования, антикоагулянт гепарин, может быть смертоносным для пациентов. О его опасности, выявленной учеными, рассказывается в статье, опубликованной электронной библиотекой medRxiv.
Авторами данной публикации являются исследователи из Пекинского института биотехнологий. Они установили, что гепарин, используемый в лечении коронавируса, «повышает риск гибели пациентов».
Авторы новой работы проанализировали случаи заболевания 61 критического пациента с COVID-19, поступившего в отделение интенсивной терапии больницы Хуошеншань в Ухане. Эти люди получали в ходе терапии гепарин.
Исследователи пришли к выводу, что в некоторых случаях лекарство приводит к возникновению тромбоцитной недостаточности. Данное состояние характеризуется тем, что вырабатываемые иммунитетом антитела начинают атаковать тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин, — в итоге не только не растворяются старые тромбы, но образуются новые. Возникающие при этом осложнения могут быть смертельно опасными для людей. К примеру, лечение гепарином пациентов с коронавирусом, которые также проходили гемодиализ из-за почечной недостаточности, закончилось их гибелью.
В целом от осложнений пострадали более 40% пациентов, которые попали в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции и получали лечение данным лекарством, заявили специалисты.
Вместе с тем отмечается, что статью китайских ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что медики констатируют большое количество осложнений, для борьбы с которыми и требуются антикоагулянты, которые применяют при закупорке сосудов тромбами. По его словам, в протокол лечения гепарины внесли после консультации с медиками из других стран.
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