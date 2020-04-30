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Массово поражает малышей: в ЕС у детей на фоне пандемии выявлен загадочный воспалительный синдром
Пандемия коронавируса может быть причиной выявленного в Европе у детей воспалительного синдрома неизвестного происхождения, который доводит их до реанимации.
Об этом со ссылкой на европейские СМИ пишет издание USA Today.
Издание отмечает, что сначала стало известно о резком росте количества детей, госпитализированных в Великобритании в отделения реанимации с загадочным воспалительным синдромом. У них фиксировались признаки токсического шока, а показатели анализов крови были такими же, как при тяжелом течении COVID-19. Также медики отмечали сходство синдрома с болезнью Кавасаки.
Как известно, болезнь или синдром Кавасаки затрагивает слизистые, лимфатические узлы. Проявляются конъюктивит, сыпь, шелушение кожи на пальцах конечностей, трещины на грубах, боли в животе, диарея, рвота, повышенная температура. Кроме того, часто возникают осложнения на сердце.
Почему вдруг на фоне пандемии увеличилось число детей с загадочным синдромом, британские медики сказать не могут, но данное явление они наблюдают уже три недели. Связан ли синдром с коронавирусом, точно пока не известно: тесты на COVID-19 у детей показывают частично отрицательные, частично положительные результаты.
Во Франции также был замечен данный феномен, пишет Le Figaro. Глава Министерства здравоохранения страны Оливье Веран рассказал о 15 детях, поступивших в больницы с симптомами синдрома, до этого вывяленного британцами, — высокой температурой, проблемами пищеварения, общим сосудистым воспалением. У некоторых быв выявлен коронавирус.
В то же время большинство специалистов сомневается в возможной связи новой инфекции с болезнью Кавасаки.
«Сегодня ничего не позволяет установить связь между болезнью Кавасаки и COVID-19, но мы констатируем то, что у детей с положительным тестом на COVID-19 развиваются симптомы, которые соответствуют симптомам болезни Кавасаки, такие как нестабильное давление и тяжелая форма миокардита», — цитирует издание Александра Бело, ревматолога и педиатра в Больнице матери и ребенка в Лионе, исследователь Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции.
Тем не менее, медики просят отнестись к произошедшему серьезно. Необходимо получить как можно больше информации и выяснить, существует ли связь между загадочным синдромом и пандемией, подчеркивают они.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус постоянно вынуждает медиков пересматривать полученный ими опыт, отказываясь от якобы хорошо зарекомендовавших себя препаратов.
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