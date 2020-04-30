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Происшествия

Девочка-подросток вынесла из огня двоих братьев: фото и детали происшествия на Харьковщине

9:22 30 апреля 2020 89
Пожар в доме
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области 14-летняя девочка вынесла из загоревшегося дома двоих братьев. Ранее на Житомирщине подросток вытащил из загоревшегося дома 88-летнюю пенсионерку, которая не могла сама ходить.

Как сообщает сайт города Харькова, дом в селе Гроза Шевченковского района загорелся около трех часов ночи. Почувствовав запах дыма, 14-летняя Виолетта вывела на улицу двоих младших братьев — годовалого малыша и 12-летнего мальчика, а после этого разбудила родителей.

Во время пожара пострадал отец детей — 42-летний мужчина получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей. Его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Спасатели, вызванные на место ЧП выяснили, что загорелись вещи в спальне — огонь охватил площадь около 10 квадратных метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время ликвидации пожара в Соломенском районе столицы спасатели обнаружили тела двоих мужчин. Горела стихийная свалк

Фото с сайта https://www.057.ua.

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