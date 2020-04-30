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Украина

Местные выборы и особая процедура для "закона о банках": онлайн-трансляция заседания Рады 30 апреля

9:46 30 апреля 2020 38
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 30 апреля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по требованию 159 народных депутатов Украины.

Заседание назначено на 13:30, а до этого, в 12:00 состоится согласительный совет депутатских фракций и групп.

В повестку дня, опубликованную на сайте Рады, внесены, в частности, несколько пунктов о работе временных следственных комиссий парламента, а также вопросы, касающиеся местных выборов и законопроекта о банках.

Окошко с трансляцией заседания появится незадолго до его начала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в финансовом комитете Верховной Рады подготовили ко второму чтению законопроект о невозможности возвращения национализированных банков экс-владельцам, к которому нардепы подали более 16 тысяч правок.

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