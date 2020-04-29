Разумков созывает нардепов на внеочередное заседание Рады: что будут обсуждать

Украина

В четверг, 30 апреля, в связи с требованием 159 народных депутатов, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят так называемый «антиколомойский закон».

О созыве внеочередного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовано на официальном сайте.

В повестку дня включены 17 вопросов, в частности:

- о ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц;

- о ратификации договора между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

- о внесении изменений в ст. 225 Избирательного кодекса (о размере денежного залога);

- проект постановления об обращении Верховной Рады к парламентариям других государств и парламентских ассамблей международных организаций об осуждении продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политзаключенных-граждан Украины;

- о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогов доходов медработников, занятых в борьбе с коронавирусом;

- о мерах, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии;

- проект постановления об отчете временной следственной комиссии по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге с 2014-го по 2018 год и другие.

Вместе с тем, в перечне нет вопроса о назначении Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров.

Перед заседанием, назначенным на 13:30, состоится согласительный совет депутатских фракций и групп.

Напомним, часть народных депутатов намерена обращаться в Конституционный суд, если Верховная Рада примет так называемый законопроект о банках, который делает невозможным возвращение национализированных финучреждений бывшим владельцам.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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