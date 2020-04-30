Украина

Убийство сына депутата Соболева: в деле появился еще один фигурант

В деле об убийстве 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, которое произошло в декабре 2019 года, появился новый фигурант — прокуратура сообщила о подозрении «лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата и убийству его сына».

«Фигуранта объявили в международный розыск. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства», — заявили в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что в рамках уголовного производства о подозрении сообщили шестерым лицам — четверо находятся под стражей, еще двое — в международном розыске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по подозрении в причастности к убийству сына депутата правоохранители задержали двоих бывших бойцов 8-го батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter