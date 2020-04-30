- 11:14 «Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери
- 11:11 300 украинцев застряли в ОАЭ из-за отказов Мининфраструктуры принимать рейсы в Киеве
- 11:10 Убийство сына депутата Соболева: в деле появился еще один фигурант
- 11:04 «Тарас хотел двойню»: Alyosha рассказала о третьей беременности
- 10:50 Бритни Спирс сожгла свой тренажерный зал
- 10:49 Майк Тайсон рассказал, как «под кайфом» избил семь проституток
- 10:48 Заболевшие лечатся дома: стало известно о новых случаях коронавируса в ВСУ
- 10:47 Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах: что об этом известно
- 10:29 Хотел обобрать: Елена Степаненко пристыдила Петросяна
- 10:27 Уехавший на Кипр «слуга народа» Холодов заявил, что заразился коронавирусом
- 10:18 Во время съемки на дому за спиной тележурналиста прошла голая женщина – не его жена
- 10:06 Температура была под 41: Полякова с дочерью тяжело переболели коронавирусом
Убийство сына депутата Соболева: в деле появился еще один фигурант
В деле об убийстве 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, которое произошло в декабре 2019 года, появился новый фигурант — прокуратура сообщила о подозрении «лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата и убийству его сына».
«Фигуранта объявили в международный розыск. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства», — заявили в Офисе генпрокурора.
Также сообщается, что в рамках уголовного производства о подозрении сообщили шестерым лицам — четверо находятся под стражей, еще двое — в международном розыске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по подозрении в причастности к убийству сына депутата правоохранители задержали двоих бывших бойцов 8-го батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
«Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери (видео)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..