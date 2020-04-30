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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко после скандала решила снять фильм о жертвах домашнего насилия

12:23 30 апреля 2020 45
Регина Тодоренко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Телеведущая Регина Тодоренко, которую затравили в сети из-за неудачного высказывания о домашнем насилии и которая теперь терпит убытки, решила срочно отбеливать свою репутацию. Она несколько раз извинялась, записала видеообращение, в котором сказала, что категорически против любого насилия и пока не готова признаться в том, что произошло с ней. Уже в следующей публикации Регина написала, что никогда не знала насилия.

Хейтеров это не удовлетворило, страницы Тодоренко в Instagram засыпали гневными комментариями и угрозами, из-за чего пришлось закрыть комментарии.

Чтобы отбелить репутацию и исправить ситуацию, Регина решила снять документальный фильм о домашнем насилии, поговорить с известными блогерами-феминистками, жертвами тиранов.

Как рассказала на своей странице в Instagram Саша Митрошина, у них планировалась съемка с Региной. Но в последний момент — за 10 минут до начала съёмок — что-то пошло не так. Александре позвонили и отменили интервью. Причину называть не стали.

Напомним, Регина Тодоренко высказалась, что жертвы домашнего насилия сами должны задуматься: «А что я сделала, чтобы меня не били?». После чего вспыхнул скандал в сети. Ее лишили титула «Женщина года», рекламодатели разрывают контракты с Региной.

Ее осудили многие знаменитости, пережившие насилие, как Маша Малиновская.

Но многие выступили против травли Тодоренко. Своим постом ее поддержала Ксения Собчак. Вступился за телеведущую и доктор Евгений Комаровский.

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