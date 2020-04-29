Теряет миллионы: как скандал повлиял на заработки Регины Тодоренко

Шоу-бизнес

Необдуманное высказывание Регины Тодоренко о домашнем насилии не только спровоцировало скандал и ее травлю в сети, но и отразилось на финансовом состоянии телеведущей. Согласно рейтингу Forbes Регина занимала второе место среди успешных блогеров в Instagram. Ее доходы от рекламы в соцсетях оценивали примерно в 860 тысяч долларов в год. Хотя сама певица говорила, что на самом деле столько не зарабатывает.

В любом случае, Тодоренко из-за скандала терпит убытки, компании отказываются от сотрудничества с ней. По предварительным подсчетам Регина может потерять около 40% доходов.

Сотрудничество с Региной уже приостановила компания PepsiCo, отозвав рекламные ролики сока J7 и отменив ряд мероприятий с ней. Известно, что этот контракт мог принести телеведущей почти 370 тысяч гривен. Также от сотрудничества с Тодоренко отказываются производители подгузников, и другие фирмы. Calzedonia, Aussie, Milka, Halls пока официально не высказали свою позицию. Говорят, они также пересматривают контракты.

Напомним, из-за скандала Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года», ее затравили в сети, обрушились с критикой и угрозами.

Против публичной травли выступила Ксения Собчак. Поддержал Регину и доктор Евгений Комаровский.

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