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- 10:41 Теряет миллионы: как скандал повлиял на заработки Регины Тодоренко
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Теряет миллионы: как скандал повлиял на заработки Регины Тодоренко
Необдуманное высказывание Регины Тодоренко о домашнем насилии не только спровоцировало скандал и ее травлю в сети, но и отразилось на финансовом состоянии телеведущей. Согласно рейтингу Forbes Регина занимала второе место среди успешных блогеров в Instagram. Ее доходы от рекламы в соцсетях оценивали примерно в 860 тысяч долларов в год. Хотя сама певица говорила, что на самом деле столько не зарабатывает.
В любом случае, Тодоренко из-за скандала терпит убытки, компании отказываются от сотрудничества с ней. По предварительным подсчетам Регина может потерять около 40% доходов.
Сотрудничество с Региной уже приостановила компания PepsiCo, отозвав рекламные ролики сока J7 и отменив ряд мероприятий с ней. Известно, что этот контракт мог принести телеведущей почти 370 тысяч гривен. Также от сотрудничества с Тодоренко отказываются производители подгузников, и другие фирмы. Calzedonia, Aussie, Milka, Halls пока официально не высказали свою позицию. Говорят, они также пересматривают контракты.
Напомним, из-за скандала Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года», ее затравили в сети, обрушились с критикой и угрозами.
Против публичной травли выступила Ксения Собчак. Поддержал Регину и доктор Евгений Комаровский.
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