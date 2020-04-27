Ксения Собчак вступилась за Регину Тодоренко

Шоу-бизнес

Скандал вокруг высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии набирает обороты. Телеведущую заклеймили в сети, ее лишили звания «Женщина года». Звездные коллеги разделились на два лагеря: одни присоединились к хейту, другие стали на защиту Регины. В ее поддержку выступила Ксения Собчак, которой часто «прилетает» за высказывания в социальных сетях.

Журналистка опубликовала картинку, иллюстрирующую отношение к Тодоренко, и написала эмоциональный пост. Собчак подчеркнула, что сама не терпит травлю и несправедливость. Но точно также не терпит, когда нападают все на одного.

«Считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко @reginatodorenko уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе „она сама виновата“, но я также против „диктатуры толерантности“. Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям», — написала Ксения.

Ранее камень в огород Тодоренко бросила телеведущая Маша Малиновская, рассказав об изнасиловании в детстве. На защиту Тодороенко выступила актриса Настасья Самбурская.

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