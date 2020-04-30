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Украина

В Украину привезли очередную партию защитных средств для медиков

13:01 30 апреля 2020 66
разгрузка самолета
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Международный аэропорт «Борисполь» прибыл очередной самолет с грузом из Китая, который доставил 400 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных щитков для украинских врачей.

Как сообщили в Офисе президента, это последний рейс из «воздушного моста», который организовал ОП. В дальнейшем поставкой средств защиты и медикаментов будет заниматься Министерство здравоохранения.

Заместитель главы Офиса Кирилл Тимошенко напомнил, что в рамках «воздушного моста» было отправлено более 25 самолетов.

Грузы закупал Офис президента на средства благотворительных фондов. Кроме того, по словам Тимошенко, этими же рейсами доставляли грузы, которые закупал бизнес как гуманитарную помощь регионам. Коммерческие структуры также оплачивали авиарейсы. Такая инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках.

На следующей неделе Тимошенко пообещал представить детальный отчет о том, на что потратились деньги благотворителей.

Напомним, ранее в сети возмутились тем, почему маски из Китая оказались в сети «Эпицентр». Тимошенко разъяснил ситуацию.

Фото Офис президента

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