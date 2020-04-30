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Украина

Доставленные самолетом «Мрія» маски оказались на прилавках магазинов: у Зеленского назвали причину

9:09 30 апреля 2020 362
самолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полет транспортного самолета Ан-225 «Мрія», который 23 апреля доставил в Украину медицинские маски, оплачивался коммерческими структурами. Изначально груз был поделен на гуманитарный и коммерческий, за который заплатили компании.

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так он объяснил, почему в сети «Эпицентр» продают медицинские маски, доставленные из Китая самолетом «Мрія». Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для нужд больниц, аптек и других учреждений.

Напомним, 23 апреля самолет «Мрія» с медицинским грузом на борту, который доставил в Украину 12 миллионов медицинских масок, свыше 260 тысяч защитных очков и более 100 тысяч костюмов 5 уровня защиты, встречал в аэропорту Гостомеля президент Зеленский.

Ранее Ан-225 выполнил коммерческие рейсы, доставив медикаменты и средства защиты из Китая в Польшу и Чехию.

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