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Доставленные самолетом «Мрія» маски оказались на прилавках магазинов: у Зеленского назвали причину
Полет транспортного самолета Ан-225 «Мрія», который 23 апреля доставил в Украину медицинские маски, оплачивался коммерческими структурами. Изначально груз был поделен на гуманитарный и коммерческий, за который заплатили компании.
Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Так он объяснил, почему в сети «Эпицентр» продают медицинские маски, доставленные из Китая самолетом «Мрія». Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для нужд больниц, аптек и других учреждений.
Напомним, 23 апреля самолет «Мрія» с медицинским грузом на борту, который доставил в Украину 12 миллионов медицинских масок, свыше 260 тысяч защитных очков и более 100 тысяч костюмов 5 уровня защиты, встречал в аэропорту Гостомеля президент Зеленский.
Ранее Ан-225 выполнил коммерческие рейсы, доставив медикаменты и средства защиты из Китая в Польшу и Чехию.
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