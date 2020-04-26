Украина

Город Подольск в Одесской области в последние дни находится в центре внимания отечественных и зарубежных СМИ. Напомним, город практически полностью «закрыли» из-за мощной вспышки коронавирусной инфекции. Одновременно отправили на карантин местную городскую больницу, одну из опорных в регионе по приему пациентов с COVID-19.

Вчера, 25 апреля, количество инфицированных медиков в Подольске увеличилось на 32 человека. Как сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Куцый, все они — медики, сотрудники уже районной больницы.

Как отмечают эксперты, Подольск, таким образом, возглавил антирейтинг: численность сраженных вирусом местных медиков зашкаливает — чуть ли не 45 процентов от общего числа заболевших! В то время как по официальной статистике в Украине инфекция поразила менее 20 процентов медработников.

«Сейчас мы ожидаем окончательных результатов ПЦР — тестирования медработников городской больницы», — сообщил глава обладминистрации. Это означает, что возможно увеличение количества случаев заболевания…

Первоначально одной из возможных причин инфицирования такого числа врачей считали их контакт с коллегой — семейным врачом, который несколько дней назад скончался от коронавируса. Однако сами медики категорически отрицают такой вариант, а администрация больницы, в которой умерший работал заведующим поликлиническим отделением, утверждает, что он «вел замкнутый образ жизни».

Потому всплеск заболеваемости связывают с нарушением санитарно-эпидемиологического режима в медучреждении.

Медики, работающие в районной больнице, констатируют: поскольку они как бы не находятся на «передовой» по борьбе с COVID-19, это медучреждение не включено в официальный перечень «первой волны», тем не менее с зараженными пациентами они сталкиваются постоянно. Ведь все районные больницы продолжают принимать больных с ОРВИ и пневмонией. Перевести пациента в так называемую опорную больницу можно лишь при подтверждении диагноза методом ПЦР- тестирования. На это, как известно, уходит немало времени. Пока же такие больные пребывают в обычной районной больнице и с ними, естественно, контактирует медперсонал. По большей части, не облаченный в защитную спецодежду, поскольку ее не хватает даже для больниц «первой волны». Не говоря уже о том, что и самого персонала, и необходимого оборудования с препаратами тоже хронически не хватает…

Ситуацию проанализировала известный волонтер Катерина Ножевникова, организация которой многие годы активно помогает медикам, снабжая их всем крайне необходимым для лечения больных. Волонтер констатирует, что процент врачей, заболевших по всей стране, самый высокий в мире, а в Подольске уже во второй больнице, которая принимает пациентов с другими заболеваниями, закрыто отделение реанимации. Врач отправлен на карантин по COVID-19, поэтому пациентка с инсультом не может быть госпитализирована.

В то же время, по ее словам, происходят «удивительные вещи».

«Замгородского головы Подольска вчера рапортует центральным каналам: «У нас все ВСЕМ обеспечены». Вот так и сказал: всем все обеспечены. Я держу в руках письмо от той самой второй больницы (Подольская, не опорная больница) — помогите, пожалуйста. Защитных средств на три дня. Рядом заявка от лаборатории того же города: «Помогите, нам нужны средства защиты и опрыскиватели. Мы обрабатываем очаги» .

Я не понимаю, зачем мы два месяца убиваемся вместе с вами. Тотальное вранье и картинка важнее жизней…", — констатирует волонтер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вспышке COVID-19 в одесском доме престарелых, где заболели и медики, и постояльцы.

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