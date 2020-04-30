Уровень воды критически упал: на Волыни бьют тревогу из-за обмеления реки

Общество и люди

В Волынской области, где сильно обмелело озеро Свитязь и другие водоемы, депутаты Луцкого горсовета обратились к правительству с просьбой решить экологическую проблему — критическим обмелением реки Стыр.

Как передает ТСН, вода в реке опустилась до критических отметок — она находится на грани исчезновения. Это связано не только с бесснежной зимой и отсутствием осадков, но и перекрытием шлюзов Хренницкого водохранилища, находящегося выше по течению.

Низкий уровень воды в Стыре ведет к гибели водной растительности и делает невозможным нерест рыбы. Депутаты просят открыть шлюзы и поднять уровень реки.

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Фото из Википедии.

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