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Общество и люди

Уровень воды критически упал: на Волыни бьют тревогу из-за обмеления реки

15:01 30 апреля 2020 145
Река Стыр
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Волынской области, где сильно обмелело озеро Свитязь и другие водоемы, депутаты Луцкого горсовета обратились к правительству с просьбой решить экологическую проблему — критическим обмелением реки Стыр.

Как передает ТСН, вода в реке опустилась до критических отметок — она находится на грани исчезновения. Это связано не только с бесснежной зимой и отсутствием осадков, но и перекрытием шлюзов Хренницкого водохранилища, находящегося выше по течению.

Низкий уровень воды в Стыре ведет к гибели водной растительности и делает невозможным нерест рыбы. Депутаты просят открыть шлюзы и поднять уровень реки.

Эксклюзивный материал о том, к чему ведет изменение климата в Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.

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