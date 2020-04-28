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Вода ушла на полкилометра: в сети показали впечатляющие фото обмелевшего озера Свитязь
В 2020 году в Украине фиксируется столь низкий уровень воды, которого не было в течение более 100 лет. В результате сильно обмелели озеро Свитязь и другие водоемы.
Как сообщает в своем Facebook журналист Егор Чечеринда, в Каневском водохранилище суточный приток воды сейчас составляет 950 м. куб/сек при обычной норме в 4200 м. куб/сек.
Средняя водность Днепра в створе (условный поперечный разрез водоема) — 23% апрельской нормы, что близко к гидрологической засухи.
Максимальный уровень Десны на 74 см ниже, чем самое низкого значение за весь период наблюдения. В результате приток воды к Каневского водохранилища составил всего 15% нормы стока за апрель. За тот же период приток воды к Днестровскому водохранилищу составил 48% от нормы.
Катастрофически обмелело и крупнейшее украинское озеро Свитязь. Из малого количества осадков расстояние от прибрежной зоны отдыха до воды сейчас составляет полкилометра.
Фото озера:
Ранее сообщалось, что засуха привела к катастрофическим последствиям в Одесской области.
Фото: Александр Геч
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