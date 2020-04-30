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В Раде решили, как будут принимать "антиколомойский" закон
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы применить особую процедуру на втором чтении резонансного законопроекта о банках, получившего название «антиколомойский». Спецпроцедура понадобилась, поскольку к законопроекту было подано рекордное число правок за всю историю парламента Украины — более 16 тысяч.
Голосование за законопроект о банках № 2571-д планируют включить в повестку следующей пленарной недели 5−8 мая. На «поправочный спам» было решено ответить спецпроцедурой: после того, как поправки рассмотрел профильный комитет, каждая депутатская фракция (группа) может заявить не более пяти неучтенных поправок, а внефракционные депутаты — по одному неучтенному предложению.
Как сообщает РБК-Украина, срок для внесения новых поправок ограничивается двумя днями, еще два дня дается банковскому комитету, чтобы сформировать сводную таблицу правок. Затем законопроект передается в сессионный зал на второе чтение.
Напомним, основная идея законопроекта о банках состоит в запрете возвращать национализированные банки их бывшим владельцам. Ожидается, что после принятия закона Украина сможет возобновить переговоры с МВФ о программах финансовой помощи.
Законопроект получил неофициальное название «антиколомойский», поскольку эффективность работы нового закона первым предстоит оценить «ПриватБанку», национализированному в декабре 2016 года, и бывшим владельцам финучреждения.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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