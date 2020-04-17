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Украина

"Это как кровь для организма": Зеленский ответил, может ли Украина обойтись без кредита МВФ

22:39 17 апреля 2020 28
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украина, которая пока не смогла выполнить требования МВФ и принять «закон о банках», будет добиваться новой кредитной программы Международного валютного фонда и намерена выполнить его условия.

Об этом в эфире «Свободы слова Савика Шустера» заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал кредит МВФ «кровью для организма» и заявил, что Украина не должна отказываться от возможности получить такую поддержку. По его словам, дискуссию на тему выгодно ли Украине сотрудничество с МВФ или невыгодно, можно вести в спокойные времена, но не сейчас, когда в мире начался экономический кризис и в стране эпидемия коронавируса.

Президент сообщил, что программа МВФ составит минимум 8 млрд долларов. Это разблокирует дополнительное финансирование от Всемирного банка и других международных доноров.

«Я вижу 10 миллиардов, плюс я разговариваю с лидерами других стран: ОАЭ, Азербайджана, Канады, Германии. У нас будет больше денег. Все они привязаны только к одному. Они говорят: будет, мы поддержим, все зависит от сигнала. Сигнал для них один — меморандум с Международным валютным фондом. Это о доверии к Украине», — сказал президент.

Напомним, во фракции «Слуга народа» уверены в том, что Украина получит деньги от МВФ, так как уже выполнено 99 процентов условий, которые ставил Киеву Международный валютный фонд. Осталось принять только «антиколомойский» закон, рассмотрение которого ожидается в начале мая. Более подробно об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

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