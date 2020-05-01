Проверила теорию практикой? Автора книги «Как убить своего мужа» заподозрили в убийстве мужа

Мир

Истории известно немало случаев, когда писатели пытаются проверить плоды своего творческого воображения на практике, притом не всегда с благородными целями.

Возможно, именно такой случай произошел с американской писательницей Нэнси Крэмптон-Брофи, автора рассказа-пособия «Как убить своего мужа», пишет People.

Ее подозревают в том, что она … убила своего супруга Дэна Брофи ради получения его страховки размером в миллион долларов.

Дэн Брофи, работавший шеф-поваром, был убит 2 июня 2018 года выстрелом из огнестрельного оружия в Кулинарном институте Орегона в Портленде.

После трех месяцев расследований полиция задержала его жену по подозрению в убийстве. Писательницу также обвинили в незаконном использовании огнестрельного оружия.

По информации издания, следователи обнаружили, что Дэн Брофи был единственным бенефициаром со страховой выплатой в размере 1,15 миллиона долларов. Кроме того, у пары было около 312 тысяч долларов капитала.

Семья, как заверил прокурор, в последние годы имела финансовые проблемы, и Крэмптон-Брофи якобы надеялась, что убийство мужа позволит ей завладеть его средствами и обрести финансовую стабильность. Женщина планировала продать дом и отправиться путешествовать, утверждают следователи.

В то же время писательница не признала вину, поэтому дело будет рассматриваться в суде.

Напомним, что 29 апреля мультимиллионер из Норвегии Том Хаген был арестован по подозрению в убийстве своей жены, которая пропала полтора года назад. На момент исчезновения ее семья заявила, что женщина была похищена и за ее освобождение требовали выкуп. Тогда эта история привлекла всеобщее внимание.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США мужчина с любовницей разработали страшный план получения 400 тыс долларов: для этого они убили супругу американца.

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