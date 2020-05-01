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Украина

Лед тронулся: заробитчанам пообещали помощь в отправке на работу за рубеж

2:11 1 мая 2020 6
Заробитчане
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с заинтересованностью правительств ряда стран в приглашении на сезонные работы украинцев в Кабмине начали интенсивную работу в этом направлении.

Об этом говорится в информации на странице Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

«Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

«Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами про организованные поездки. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей», — заявил Вадим Пристайко.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу — это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.

Позже в Кабмине заявили, что будут рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцы, которые работают за рубежом, в 2019 году перевели в Украину 15,8 млрд долл. Такие данные озвучили во Всемирном банке.

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Лед тронулся: заробитчанам пообещали помощь в отправке на работу за рубеж

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