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Общество и люди

Книги вывезли трактором: сеть шокировал рассказ о закрытии школы в Одесской области

9:26 1 мая 2020 166
Книги в кузове
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Одесчине из села Долиновка, где в рамках реформы образовательной системы закрыли местную школу, вывезли все книги как из учебного заведения, так и библиотеки.

«Ужаснее картины я еще не видела! Часть книг была закуплена за родительские средства и бывшим сельскохозяйственным предприятием. Вывозят без какого-либо библиотечного учета. Но в селе остаются жить люди, дети. Бояться надо не вируса, а черствых душ, которые уничтожают культуру», — пишет в соцсетях Ирина Тома и публикует фотографии, на которых показан процесс вывоза литературы в неизвестном направлении в кузове трактора. По ее словам, книги вывозили без учета.

Печальное зрелище представляет собой и закрытая сельская школа.

По словам Ирины Томы, долиновскую школу «превратили в кошмар». «Как будто ураган здесь состоялась государственная реформа образовательных учреждений. Кто ответит за незаконную ликвидацию школ, уволенных работников?» — задает риторический вопрос Ирина и добавляет: «Некоторые боятся, некоторые „не видят“, некоторые еще не прозрели, но мы продолжаем информировать и бороться с беззаконием и безответственностью. Кому не безразлична судьба наших сел, присоединяйтесь к борьбе».

Многие интернет-пользователи, оставившие комментарии под сообщением Ирины Томы, написали о варварском отношении к библиотекам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Новосад в свою бытность министром образования заявляла, что в сельской местности больше учителей, чем требуется, и что учеников из небольших населенных пунктов переведут в так называемые опорные школы, а учителей — отправят на переквалификацию.

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