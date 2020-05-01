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Рождение звезды: 15 лет назад Месси забил свой первый гол в карьере (видео)
Ровно 15 лет назад, 1 мая 2005 года, звездный полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый мяч в профессиональной карьере.
Будущий шестикратный обладатель «Золотого мяча» вышел на поле на 88-й минуте домашнего поединка с «Альбасете», заменив Самуэля Это’О. Этого времени 17-летнему аргентинцу (18-ть Лео исполнится только 24 июня) хватило, чтобы забить дважды. На 90-й минуте, при счете 1:0 в пользу каталонцев, арбитр несправедливо не засчитал гол Месси, углядев офсайд, но уже в компенсированное время юный аргентинец таки добился своего и удвоил преимущество своей команды после блестящего паса бразильца Роналдиньо.
Отметим, что это был девятый матч Месси за «Барселону», в которых он в основном выходил на замену, и лишь один провел полностью — поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» в Донецке (0:2). С тех пор за 15 лет выступлений в составе каталонцев Лео в 718 матчах забил 627 мячей и отдал 261 голевой пас. Аргентинец выиграл 34 трофея на клубном уровне, среди которых четыре Лиги чемпионов, а также по три Суперкубка УЕФА и клубных чемпионатов мира, завоевал мировое признание и по праву вписал свое имя в историю как один из величайших футболистов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси похвалил своего маленького фаната, забившего красивый мяч ударом через себя.
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