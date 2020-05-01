Можно ли заразиться коронавирусом через тополиный пух

Здоровье и медицина

В открытые двери и окна начал залетать тополиный пух. В мае наступает пик поллиноза — аллергии на пыльцу цветущих растений, которую приносят с собой маленькие нежные комочки пуха. Могут ли они заодно доставить и опасный коронавирус?

— Теоретически отрицать вероятность заражения через тополиный пух нельзя, — объясняет специально для «ФАКТОВ» аллерголог, иммунолог, доцент кафедры клинической, лабораторной аллергологии и иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. — Например, никто не гарантирует, что вирусные частицы вместе с тополиным пухом, попав в скопление людей, не осядут на слизистой незащищенного человека.

А вообще коронавирус, как и другие вирусы ОРВИ, передается при тесном контакте зараженного человека со здоровым. Больной чихнул или кашлянул, и капельки опасной слизи попали на слизистые другого человека. Или кто-то взялся рукой за предмет, которого перед этим касался грязными руками инфицированный. И хотя вирус на поверхности предметов может сохранять жизнеспособность недолго, опасность исключить нельзя.

К сожалению, мы пока еще мало знаем обо всех свойствах возбудителя COVID-19. К тому же, они быстро изменяются — коронавирус мутирует. Например, предполагали, что при высокой температуре воздуха вирус быстрее гибнет. Но теплая погода, которая установилась в последние дни, не повлияла на снижение заболеваемости. У природы, частицей которой является вирус, свои законы и тайны.

— Пух цепляется за одежду, и его можно занести просто в квартиру или дом. Как защитить себя и жилище?

— Чтобы обезопасить себя, родных, а также дом, как можно тщательнее мойте руки с мылом. Особенно после того, как вы собрали пух с одежды и спрятали ее в шкаф. Даже если на куртке или брюках остались какие-то вирусные частицы, то они не стойкие, и вирус вне контакта с человеком вскоре погибнет. На окна и балконные двери желательно повесить москитные сетки.

На улице нас всех еще защищает карантин. Во-первых, люди перестали скапливаться в одном месте. Во-вторых, человек с симптомами коронавирусной инфекции, среди которых высокая температура, обычно остается дома. А в третьих, сегодня все в основном носят маски. Если больной человек даже чихнет, то опасная слизь останется внутри маски, а не распространится вокруг. Здоровый человек тоже надевает маску, чтобы не заразиться. Все это уменьшает риски.

— Помогут ли от попадания вируса в нос назальные фильтры, которые используют аллергики?

— Производитель утверждает, что они защищают не только от аллергенов, но и бактерий, и вирусов. Однако рекомендовать их как защиту от коронавируса мы не можем, хотя они, вероятно, несколько снижают риск заражения. Кстати, если выбирать между фильтром и маской, то стоит прислушаться к рекомендации Всемирной организации здравоохранения и носить маску с различными уровнями защиты. Она тоже защищает слизистые от пуха.

Ранее аллерголог Татьяна Бондаренко рассказала «ФАКТАМ» о лечении поллиноза и о том, что можно есть человеку, страдающему перекрестной аллергией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter