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Украина

Умер один из руководителей оккупационных властей Крыма

10:45 1 мая 2020 3
Павел Королев
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аннексированном Крыму, где в связи с пандемией коронавируса ввели ограничительные меры, умер один из руководителей оккупационной администрации — «вице-премьер» Павел Королев.

Об этом сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов, назвавший Королева «системным человеком, который приехал из столицы».

Причина смерти 60-летнего чиновника не уточняется.

До приезда в Крым москвич Королев работал заместитель министра экономического развития Российской Федерации, а на аннексированном полуострове он получил должность в декабре 2016 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», а аннексированном Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Московский чиновник не выходил на связь с родственниками месяц и был объявлен в розыск.

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