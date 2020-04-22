- 16:22 В МБРР рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынке
- 16:21 В Крыму нашли мертвым высокопоставленного московского чиновника
- 16:19 Отделались испугом: суд не стал наказывать туристов с Бали, отказавшихся от обсервации
- 16:12 В сеть "слили" справку с точным диагнозом Анастасии Заворотнюк
- 16:07 Остановить эпидемию: 300 000 тестов на коронавирус получили медики Украины от Фонда Рината Ахметова
- 16:04 Сборная Украины вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы
- 15:59 ФОПам с детьми будут доплачивать в течение срока карантина, — решение Кабмина
- 15:54 «На что теперь жить?» У Волочковой украли все деньги
- 15:50 Дышите глубже: глава Гидрометцентра разрешил киевлянам открывать окна
- 15:44 Стало известно, будут ли учитывать "карантинную тысячу" при назначении субсидий
- 15:35 Не нарушая карантина: в Одессе люди устроили автопробег, требуя открыть рынки
- 15:26 На Буковине от коронавируса умерли братья, еще два члена семьи в реанимации: подробности жуткой истории
В Крыму нашли мертвым высокопоставленного московского чиновника
В аннексированном Крыму нашли мертвым московского чиновника — замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который пропал месяц назад и был объявлен в розыск как без вести пропавший. Ранее в Москве в зале суда покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов.
В российском Следкоме сообщают, что тело Ошарина было найдено на арендованной квартире в Ялте, и что «следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют».
Известно, что он прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, а после чего на связь с родственниками не выходил.
Тем временем крымский блогер RoksolanaToday&Крым в соцсетях пишет, что московский чиновник в Сочи пытался снять с карточки миллион рублей, а потом на такси уехал в Ялту.
В российских пабликах, сообщающих о смерти Ошарина, не исключают, что он мог покончить с собой. Так, «Мэш» утверждает, что тело чиновника нашли в душевой кабине с перерезанными венами, а рядом лежал нож: «Леонид Ошарин пролежал в ванной больше 10 дней. В доме на Пушкинской улице, который он арендовал по приезду в Ялту. На теле замглавы департамента культуры — три резаные раны левого и правого предплечий. У него также нашли рану на животе, но медики уверены — смерть наступила от травм на руке».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России покончили с собой два росгвардейца и подполковник МВД.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..