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Украина

В Крыму нашли мертвым высокопоставленного московского чиновника

16:21 22 апреля 2020 115
Леонид Ошарин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аннексированном Крыму нашли мертвым московского чиновника — замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который пропал месяц назад и был объявлен в розыск как без вести пропавший. Ранее в Москве в зале суда покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов.

В российском Следкоме сообщают, что тело Ошарина было найдено на арендованной квартире в Ялте, и что «следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют».

Известно, что он прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, а после чего на связь с родственниками не выходил.

Тем временем крымский блогер RoksolanaToday&Крым в соцсетях пишет, что московский чиновник в Сочи пытался снять с карточки миллион рублей, а потом на такси уехал в Ялту.

В российских пабликах, сообщающих о смерти Ошарина, не исключают, что он мог покончить с собой. Так, «Мэш» утверждает, что тело чиновника нашли в душевой кабине с перерезанными венами, а рядом лежал нож: «Леонид Ошарин пролежал в ванной больше 10 дней. В доме на Пушкинской улице, который он арендовал по приезду в Ялту. На теле замглавы департамента культуры — три резаные раны левого и правого предплечий. У него также нашли рану на животе, но медики уверены — смерть наступила от травм на руке».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России покончили с собой два росгвардейца и подполковник МВД.

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