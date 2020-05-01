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Украина

Воруют все, что не приколочено: в сети рассказали о туристах, которые ездят в Крым из России

15:43 1 мая 2020 189
Поезд из России в Крым
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Одна из российских проводниц, работающая в бригаде, совершающей рейсы в аннексированный РФ Крым, рассказала, что пассажиры поезда воруют «все, что не приколочено».

Об этом в социальных сетях сообщает блогер RoksolanaToday&Крым. «Проводник скрепопоезда в Крым — вранье про зарплату и тотальное воровство пассажиров-балалаек», — комментирует блогер пост россиянки в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с пандемией коронавируса в аннексированный Крым сейчас ходят поезда лишь из Москвы и Санкт-Петербурга.

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