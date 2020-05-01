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Воруют все, что не приколочено: в сети рассказали о туристах, которые ездят в Крым из России
Одна из российских проводниц, работающая в бригаде, совершающей рейсы в аннексированный РФ Крым, рассказала, что пассажиры поезда воруют «все, что не приколочено».
Об этом в социальных сетях сообщает блогер RoksolanaToday&Крым. «Проводник скрепопоезда в Крым — вранье про зарплату и тотальное воровство пассажиров-балалаек», — комментирует блогер пост россиянки в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с пандемией коронавируса в аннексированный Крым сейчас ходят поезда лишь из Москвы и Санкт-Петербурга.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».