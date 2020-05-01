Происшествия

В Закарпатье переполох из-за сбежавшего по дороге в суд "криминального авторитета"

В СМИ сообщают, что «криминальный авторитет», которого на днях задержала полиция в Закарпатской области, сбежал от охранников по дороге в суд.

Об этом сообщает издание «Мукачево.нет» со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу. Отмечается, что задержанный обманул охрану и сбежал по дороге в Николаевскую область, куда его везли в суд. В полиции объявили план «Перехват».

О сбежавшем известно, что он в 2019 году был выдворен из Украины с запретом въезда на нашу территорию сроком на 5 лет. Однако уроженец Армении воспользовался фальшивыми документами и незаконно въехал в Украину. В Закарпатье 55-летний «криминальный авторитет» планировал взять под контроль местные преступные группировки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта в Украине задержали сразу двоих «воров в законе»: в Киеве правоохранителям попался «Коба Руставский», а полицейским Черновицкой области — «Каха Тбилисский».

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