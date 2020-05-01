Стиль жизни

Пора отдавать долги: гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака

Суббота, 2 мая, — день, когда хорошо сажать цветы и отдавать долги.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: не стоит бездумно верить всему, что вы услышите в эту субботу.

Телец

Возможно, вам предстоит увлекательный отдых или новый творческий проект.

Близнецы

Следите за мелкими расходами. Небольшие проблемы могут быть связаны с системой платежей.

Рак

Старайтесь не портить отношения с друзьями и влиятельными людьми, которые вас поддерживают.

Лев

День неплохо подходит для кулинарных экспериментов, для поиска новых интерьерных идей.

Дева

Девы рискуют попасть в щекотливую ситуацию. Неприятности обойдут стороной, если воздержаться от кокетства с людьми, уже состоящими в отношениях.

Весы

К некоторым Весам могут приехать на длительный срок важные гости или дальние родственники.

Скорпион

Приготовьтесь уделять постоянное внимание вопросам дома и семьи. Отдохнуть не получится.

Стрелец

Стрельцам полезно провести день в спокойной обстановке, например, перед телевизором или почитать.

Козерог

Не исключены небольшие неприятности с самочувствием. Вероятно, возникнет потребность в продолжительном сне.

Водолей

Умение стоять на своем, скорее всего, далеко не во всем будет приносить позитивные результаты.

Рыбы

Возможно, предстоит непростой разговор с домочадцами, наберитесь терпения.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака.

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