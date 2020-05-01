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Пора отдавать долги: гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака
Суббота, 2 мая, — день, когда хорошо сажать цветы и отдавать долги.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Совет звезд: не стоит бездумно верить всему, что вы услышите в эту субботу.
Телец
Возможно, вам предстоит увлекательный отдых или новый творческий проект.
Близнецы
Следите за мелкими расходами. Небольшие проблемы могут быть связаны с системой платежей.
Рак
Старайтесь не портить отношения с друзьями и влиятельными людьми, которые вас поддерживают.
Лев
День неплохо подходит для кулинарных экспериментов, для поиска новых интерьерных идей.
Дева
Девы рискуют попасть в щекотливую ситуацию. Неприятности обойдут стороной, если воздержаться от кокетства с людьми, уже состоящими в отношениях.
Весы
К некоторым Весам могут приехать на длительный срок важные гости или дальние родственники.
Скорпион
Приготовьтесь уделять постоянное внимание вопросам дома и семьи. Отдохнуть не получится.
Стрелец
Стрельцам полезно провести день в спокойной обстановке, например, перед телевизором или почитать.
Козерог
Не исключены небольшие неприятности с самочувствием. Вероятно, возникнет потребность в продолжительном сне.
Водолей
Умение стоять на своем, скорее всего, далеко не во всем будет приносить позитивные результаты.
Рыбы
Возможно, предстоит непростой разговор с домочадцами, наберитесь терпения.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!