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«Попытка заработать рейтинг»: Зеленский пригрозил мэрам городов за ослабление карантина
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, где рассказал о борьбе с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что из-за карантина городской голова Черкасс пошел на конфликт с властью. Видео обращения разместил Офис президента.
Зеленский призвал собственников продовольственных рынков быть ответственными и выполнять все требования, разработанные Минздравом и Минэкономики.
«Отдельный пламенный привет лично от президента, МВД и СБУ хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом „потеряли календарь“ и собрались смягчать карантинные мероприятия с 1 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города», — сказал Зеленский.
По его словам, такое решение будет иметь юридические последствия.
«На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова „децентрализация“ и „автономия“. Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей», — сказал президент.
Зеленский также рассказал о кредитах для малого и среднего бизнеса под 3−5%, повышении минимального пособия по безработице, программе социальной защиты семей ФЛП.
Президент рассказал и о программе «Большая стройка», которая должна помочь «разогреть» экономику после завершения карантина.
В конце обращения Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться на майские праздники дома.
«Впереди майские выходные, впереди решающий шторм. Но я верю, что мы его выдержим», — отметил он, напомнив, что смягчение карантина начнется с 11 мая.
Ранее сообщалось, что в Офисе президента объяснили, когда смогут возобновить работу метро.
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