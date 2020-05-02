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Лечатся за рубежом: в МИДе рассказали, в каких странах находится больше всего заболевших COVID-19 украинцев
Украинцы заражаются коронавирусной инфекцией не только в Украине, но и в тех странах, где находились во время начала пандемии COVID-19.
Всего за границей в 16 странах вынуждены проходить курс лечения 164 украинца, говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в Facebook.
Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины.
Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.
Всего от коронавируса за рубежом выздоровели 45 украинцев.
Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 1 мая, в Украине подтверждены 10 861 случаев COVID-19. Зафиксированы 272 случай с летальным исходом и 1413 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 111 859 тестов. В то же время во всем мире по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлено 3 миллиона 370 тысяч 953 случая заражения коронавирусом. Скончались 238 тысяч 7 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 70 тысяч 775 пациентов.
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