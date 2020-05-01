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"Итальянский сценарий": в Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Украине
Веденный в марте строгий карантин помог Украине избежать повторения ситуации, которая сложилась с коронавирусом в Италии.
Таким наблюдением поделился главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
По мнению Ляшко, карантин был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на вспышку COVID-19, поэтому и позволил не допустить повторения ситуации в Италии.
«Мы старались не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается», — написал он.
Главный санврач отметил, что если бы в Украине не был введен карантин, то сложилась бы такая ситуация, когда скорая должна была бы выбирать — ехать к 40-летнему или 70-летнему больному коронавирусом.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. Степанов добавил, что карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в пятницу, что Украина приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Зеленский подчеркнул, что Украину на майские праздники ждет «решающий шторм», напомнив при этом, что смягчение карантина начнется с 11 мая.
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