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Суд принял шокирующее решение по Насирову
Увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) — противоправное. Это признал шестой апелляционный административный суд, сообщает «Украинская правда».
Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Кабинета Министров Украины, Государственной фискальной службы Украины, народного депутата Украины Андрея Журжия. В итоге увольнение Насирова с должности главы ГФС признается противоправным.
При этом Специализированная антикоррупционая прокуратура подозревала Насирова в нанесении государству ущерба в размере 2 млрд грн.
Ранее сообщалось, что, по данным СМИ США, Роман Насиров был замешан в скандал с Украинагейтом. В частности, журналисты считают, что он участвовал в финансировании проектов скандального Льва Парнаса — посредника между адвокатом Дональда Трампа Рудольфо Джулиани и украинскими чиновниками.
Фото: LIGA.net
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