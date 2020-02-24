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Украина

Суд принял шокирующее решение по Насирову

12:47 24 февраля 2020 232
Роман Насиров
Инф. «ФАКТОВ»

Увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) — противоправное. Это признал шестой апелляционный административный суд, сообщает «Украинская правда».

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Кабинета Министров Украины, Государственной фискальной службы Украины, народного депутата Украины Андрея Журжия. В итоге увольнение Насирова с должности главы ГФС признается противоправным.

При этом Специализированная антикоррупционая прокуратура подозревала Насирова в нанесении государству ущерба в размере 2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ США, Роман Насиров был замешан в скандал с Украинагейтом. В частности, журналисты считают, что он участвовал в финансировании проектов скандального Льва Парнаса — посредника между адвокатом Дональда Трампа Рудольфо Джулиани и украинскими чиновниками.

Фото: LIGA.net

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