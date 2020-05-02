Путин не вернет Крым и Донбасс: американский разведчик озвучил неутешительный прогноз

Мир

Инициируя внесение изменений в Конституцию, президент России Владимир Путин стремиться закрепить реальность действующей политической системы, особенно идею того, что он намерен уступать ранее захваченные территории. Напомним, в конце апреля рейтинг Путина обрушился до минимума за 14 лет.

Тем самым он просто фиксирует реальность, отмечает бывший заместитель главы ЦРУ Джек Девайн в интервью порталу lb.ua.

«Это просто реальность. Но нет гарантий того, что в случае изменений в России преемники Путина пойдут тем же путем. А пока он просто фиксирует реальность и даёт понять, что он не отдаст никаких территорий», — отмечает экс-разведчик.

Он также напомнил, что нынешний хозяин Кремля никогда не имел такой власти, как теперь, и начинал с низового уровня в российском правительстве.

«Когда Путина ввели во власть его покровители, он им казался человеком, которому можно доверять. Но ни в коем случае он не имел и толики той власти, которой он обладает сегодня. На протяжении многих лет он показал себя довольно-таки искусным человеком с точки зрения создания самодержавной системы», — отмечает Девайн.

Он подчеркнул, что невзирая на все попытки сохранить статус-кво, одна из многих проблем с автократическими режимами заключается в том, что они сами сеют семена своих собственных слабостей.

Так, та же пандемия и связанное с ней катастрофическое падение цен на нефть может стать для режима Путина серьезной проблемой.

«Когда мировая экономика рушится из-за пандемии, вы просто должны понять — что вы можете быть сильными, но вы всё равно становитесь уязвимы», — заявил бывший разведчик.

Напомним, накануне Путина поймали на очередной лжи — он пытался выдать записанное видео за прямой эфир.

Фото ИА Regnum

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