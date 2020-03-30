Просто маразм: в России жестко ответили Путину из-за его планов по Конституции РФ

Мир

В России отменили назначенное на 150-летие со дня рождения Ленина, 22 апреля, голосование по внесению поправок в Конституцию. Путин приказал перенести его на неопределённое время — в связи с коронавирусом. Российские оппозиционные юристы рассказывают, что это незаконно, но Путин прав, хоть и действует по законам логики, а не права. Под козырек взял и ЦИК, представители которого ранее заявляли, что никакая здравая логика не может позволять выходить за правовые рамки.

Россия, чья тысячелетняя история, а также идеалы и вера предков в Бога обязывают ее быть правопреемницей безбожного СССР, должна защищать детей, русский язык, память защитников отечества и мир во всем мире. Также государство должно признавать исключительно разнополые семьи, а все президенты, кроме Путина, могут «мотать» президентский срок не более двух раз и пользоваться пожизненной неприкосновенностью, пока их не поймают на госизмене или убийстве. Нормы международного права и решения международных организаций для России — не указ, даже если РФ подписала договоры об их выполнении. Попытки любой территории или части федерации воспользоваться правом наций на самоопределение будут жестоко подавлены. Вы прочитали краткий пересказ основной части предлагаемых поправок в Конституцию РФ (исключая технические моменты, кто кого куда назначает).

В то же время известный политический аналитик Слава Рабинович считает, что ни поправки, ни голосование не имеют значения, поскольку «весь маразм, который там написан про тысячелетнюю историю, о том, что предки нам передали веру в Бога и какую-то еще ахинею, — можно при помощи филолога, языковеда и литературоведа изучать с точки зрения курьеза построения фраз, с точки зрения лингвистического абсурда».

— Я сейчас не хочу и вам не советую углубляться в детали этих так называемых поправок, а предлагаю просто считать их абсолютно незаконными. И все действия, связанные с изменением Конституции, считать незаконными. Все мыслимые и немыслимые процедуры были нарушены. Эта Конституция, поправленная Путиным, не может считаться измененной, все поправки — незаконные, голосование по этим поправкам — незаконное. Это мы не должны признавать просто. Вот и все, — рассказал «ФАКТАМ» Слава Рабинович.

О том, какие статьи российского уголовного законодательства нужно инкриминировать Владимиру Путину, какая оппозиционная организация способна вывести на улицы миллионы протестующих и что для этого должно случиться, читайте в третьей часть большого интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».

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