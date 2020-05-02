В Кривом Роге разразился скандал из-за русского языка в школе

Общество и люди

В криворожской средней школе № 90 педагогический совет проголосовал за решение об обязательном изучении русского языка учащимися 5−10 классов. Напомним, учительница из соседнего Днепра поздравила школьников открыткой со Сталиным.

Как сообщила UA:Днепр педагог школы Валентина Гребенюк, мнением родителей о новом учебном плане никто не поинтересовался.

Особое возмущение решение педсовета вызвало среди родителей выпускников, которым учить русский предложили факультативно, выделив на это три часа в неделю. По мнению мамы выпускника Виктории Рудник, это время лучше было бы отдать под предметы, по которым сдают ВНО.

«Недавно я получила учебный план, по которому будут обучать наших детей в следующем году. Была удивлена, что факультативно предлагают русский язык. Мы обратились к руководству, чтобы эти часы отдали на украинский язык», — сказала Виктория.

Напомним, в марте украинский язык лишился статуса «государственного» в террористической «ДНР».



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