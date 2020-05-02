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Происшествия

В Киеве такси влетело в остановку: первые детали и видео происшествия

14:30 2 мая 2020 279
ДТП
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве на Дарницкой площади 2 мая такси Uber влетело в остановку. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

«На Дарницкой площади автомобиль Skoda, которая используется в такси Uber, влетела в остановку общественного транспорта. На месте ДТП работают правоохранители, информация уточняется», — говорится в сообщении группы.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве на проспекте Бажана (между станциями метро «Осокорки» и «Позняки») произошло ДТП, в результате которого трагически погибла женщина-пешеход в возрасте около 50 лет. ЧП случилось на тротуаре возле подземного перехода.

Виновником смерти оказался водитель автомобиля БМВ, который двигался в сторону Харьковской площади, а затем внезапно выехал на тротуар. Машина сбила пешехода, проехала больше 150 метров и чудом не залетела в подземный переход.

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