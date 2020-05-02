Украина

Лавры — "градообразующие предприятия": в Украине объяснили странное отношение УПЦ (МП) к коронавирусу и смертям от него

Две из трех существующих в Украине лавр — Святогорская и Почаевская — находятся в маленьких городках, где местные власти очень тесно сотрудничают с их предстоятелями. У последних возникает ощущение безнаказанности и вседозволенности. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал религиовед, бывший узник Кремля Игорь Козловский.

Ученый назвал такую ситуацию своеобразным вариантом коррупции.

Священнослужители, пользуясь тем, что большинство прихожан не очень-то разбираются в самом православии, могут вселять страх во многих власть имущих. А чиновники, воспринимая церковь как магическую потустороннюю структуру, опасаются, что попадут в немилость, их не будут причащать или же проклянут.

С другой стороны, Козловский отмечает, что монахам присущ аскетический фундаментализм. Для них человеческая жизнь обесценена, они смотрят на нее как на бренное существование. Поэтому часто угроза, в частности с коронавирусом, не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее, после чего могут возникнуть непоправимые последствия.



Напомним, на сегодняшний день в Украине в связи с большим количеством инфицированных закрыты на карантин две лавры, которые находятся в ведении Московского патриархата — Киев-Печерская и Почаевская.

В Свято-Успенской Святогорской лавре, которая также находится в ведении МП, продолжаются богослужения и игнорирование карантинными ограничениями. Из-за столпотворения, которое наблюдали в этой лавре на Пасху, полиция завела уголовное дело.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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