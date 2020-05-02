26.94 / 27.16 29.09 / 29.46
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

К концу года можем получить до 140 тысяч смертей: Ляшко рассказал о последствиях преждевременной отмены карантина

16:39 2 мая 2020 343
магазин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Карантин в связи с пандемией коронавируса, который ввели в Украине, работает. Если бы в стране не соблюдались профилактические и противоэпидемические мероприятия, то до конца года от COVID-19 умерло бы 120−140 тысяч человек. Об этом, ссылаясь на прогноз от Kyiv School of Economics, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Напомним, на утро 2 мая в Украине подтверждены 11 411 случаев COVID-19, в том числе 279 случаев с летальным исходом.

«И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя, а не преждевременно», — написал Ляшко в Facebook.

Ляшко отметил, что сейчас много говорится о влиянии карантина на экономику. Но страна также может нести экономические потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, которые также влияют на ВВП из-за того, что человек выбывает из трудовой деятельности через коронавирус.

Главный санврач отметил, что правительством планируется смягчение карантина при определенных условиях, учитывая противоэпидемическую обстановку в Украине.

По его словам, Минздрав уже подготовил временные требования для проведения профилактических мероприятий при обслуживании в парикмахерских и салонах красоты, торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное.

«Планируем опубликовать их на выходных чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию», — уточнил Ляшко.

Как сообщали «ФАКТЫ», часть украинских городов уже начали частично выходить из карантина. Самый большой резонанс вызвало решение мэра Черкасс разрешить городским предпринимателям и предприятиям возобновить работу с 1 мая.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

киберполиция

Обманули людей на 3,5 млн гривен: в Украине разоблачили крупную сеть мошенников (видео)

магазин

К концу года можем получить до 140 тысяч смертей: Ляшко рассказал о последствиях преждевременной отмены карантина

Анатолий Бондаренко

«Черкассы будут сопротивляться»: Бондаренко выступил с резким обращением к Зеленскому (видео)

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер