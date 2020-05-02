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Украина

Киев накрыл мощный ливень с градом: в сети появились яркие видео

20:56 2 мая 2020 802
град
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 2 мая, на Киев обрушился мощный ливень с градом, о чем ранее предупреждали синоптики.

Непогода накрыла практически все районы столицы. Град за считанные минуты покрыл газоны, асфальт и тротуары.



Фото и видео первого весеннего ливня в столице опубликовали в сети.

Град также видели жители Киевской области. В частности, в Вышгородском районе он был размером с куриное яйцо.

Напомним, дождь, грозы и град ожидаются в Украине и в воскресенье, 3 мая. В столице ко всему этому будет и сильный ветер. Метеорологи предупредили, что украинцам стоит привыкать к аномальным погодным явлениям, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время.

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Киев накрыл мощный ливень с градом: в сети появились яркие видео

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