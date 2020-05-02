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Грозы и ливни: синоптики уточнили прогноз на выходные
В Украине продолжаются майские грозы — греметь в субботу, 2 мая, будет по всей территории страны, кроме Николаевской, Херсонской, Харьковской областей, а также Донбасса. Одновременно продолжатся дожди в Сумах, где накануне после сильного ливня весь центр города практически ушел под воду.
В Киеве также ожидается довольно сильный дождь, правда, без грозы. Днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов, а ночью будет 10−12 выше нуля.
В воскресенье, 3 мая, дожди с грозами распространятся уже на всю территорию Украины, при этом средняя температура воздуха днем даже повысится. Так, в Чернигове и Луганске ожидается до 22 градусов, а в Харькове и Херсоне — до 23 градусов.
В Киеве также ожидают дождя с грозой, а юго-восточный ветер усилится до 5−10 метров в секунду (в субботу он будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду).
Напомним, приближающееся лето также запомнится дождями и градом. Об этом «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Владимир Деркач.
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