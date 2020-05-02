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События 2 мая в Одессе: Россия прячет виновников трагедии
События 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 48 человек, стали очередным элементом в цепи провокаций России в рамках проекта «Новороссия», который Кремль намеревался реализовать на востоке и юге Украины.
В комментарии Министерства иностранных дел Украины, посвященном одесской трагедии, говорится, что РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины.
«Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, предшествующих пожару в Доме профсоюзов», — сказано в сообщении.
Москва предоставила убежище одному из главных фигурантов расследования, бывшему заместителю начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрию Фучеджи. Кроме того, он уже получил российское гражданство и под этим предлогом Украине отказали в его экстрадиции.
В рамках переговоров о проведении обмена пленными в сентябре — декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 и пострадали около 300 человек. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийских сепаратистов. Палатки загорелись. Начался пожар. В Доме профсоюзов погибли люди.
В Одессе на Куликовом поле состоялась акция памяти по погибшим 2 мая 2014. Накануне СБУ предупредила провокации пророссийских сил, которые они планировали устроить 2 мая 2020 года.
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