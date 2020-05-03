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Украина

Сенцов жестко раскритиковал Зеленского из-за поста о трагедии 2 мая в Одессе

8:16 3 мая 2020 1777
Зеленский и Сенцов
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Заявление президента Владимира Зеленского, посвященное шестой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая, в котором глава государства задал вопрос: «Кто виновен?», вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. В частности, бывший политузник Кремля Олег Сенцов написал, что скоро у Зеленского возникнет вопрос о том, кто начал войну на Донбассе и кто убил Небесную Сотню.

«Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе», — написал он.

Под постом Сенцова появилось много комментариев, в которых люди критикуют Зеленского за его невнятную политику по отношению к России и стремление договариваться с Путиным по Донбассу. Пользователи удивляются позиции президента, который уже год у власти, а рассуждает не как государственный человек, защищающий интересы своего народа. Среди комментариев есть и те, в которых люди хотели бы знать конкретные имена исполнителей и организаторов массовой бойни.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 и пострадали около 300 человек. Столкновения начались в центре города, где были убиты несколько человек. Затем они продолжились на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов погибли люди.

В субботу, 2 мая 2020 в Одессе на Куликовом поле состоялась акция памяти по погибшим шесть лет назад.

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