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Сбежавшего из-под стражи "авторитета", пытавшегося прибрать к рукам Закарпатье, поймали в Кривом Роге
В субботу, 2 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали «криминального авторитета» по прозвищу «Дед», который сбежал от правоохранителей из здания суда.
Как сообщили в Нацполиции, около 11 часов вечера на выезде из Кривого Рога был задержан автомобиль «Мерседес», в котором находился «Дед» и двое его охранников.
Напомним, по информации полиции, несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, 55-летний мужчина незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под контроль закарпатские преступные группировки.
28 апреля криминальный «авторитет» был задержан. По решению суда мужчину должны были поместить в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением. Но ему удалось бежать при выходе из здания суда.
Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые помогли «авторитету» сбежать и скрываться от полицейских.
Напомним, в начале апреля в Одессе задержали разыскиваемого на территории РФ «криминального авторитета» Кобешавидзе по кличке «Авто Копала». А в начале марта в Украине задержали сразу двоих «воров в законе»: в Киеве — «Кобу Руставского», в Черновицкой области — «Каху Тбилисского».
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