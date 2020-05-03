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Происшествия

Сбежавшего из-под стражи "авторитета", пытавшегося прибрать к рукам Закарпатье, поймали в Кривом Роге

9:13 3 мая 2020 590
задержание
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 2 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали «криминального авторитета» по прозвищу «Дед», который сбежал от правоохранителей из здания суда.

Как сообщили в Нацполиции, около 11 часов вечера на выезде из Кривого Рога был задержан автомобиль «Мерседес», в котором находился «Дед» и двое его охранников.

Напомним, по информации полиции, несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, 55-летний мужчина незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под контроль закарпатские преступные группировки.

28 апреля криминальный «авторитет» был задержан. По решению суда мужчину должны были поместить в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением. Но ему удалось бежать при выходе из здания суда.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые помогли «авторитету» сбежать и скрываться от полицейских.

Напомним, в начале апреля в Одессе задержали разыскиваемого на территории РФ «криминального авторитета» Кобешавидзе по кличке «Авто Копала». А в начале марта в Украине задержали сразу двоих «воров в законе»: в Киеве — «Кобу Руставского», в Черновицкой области — «Каху Тбилисского».

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