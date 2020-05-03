26.89 / 27.18 29.01 / 29.48
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Босния и Герцоговина не пропустила в страну российских военных медиков

9:57 3 мая 2020 192
военные медики из РФ
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того как российский гумконвой по борьбе с коронавирусом отметился в Италии, пограничники Боснии и Герцеговины не пропустили на территорию своей страны группу военных медиков из России.

Военно-медицинский конвой из РФ должен был прибыть в город Мостар (самый большой город в Герцеговине), чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник в связи с коронавирусом. Об этом их попросил спикер Палаты народов Драган Чович.

В Министерстве безопасности Боснии и Герцеговины заявили, что группу, которая состояла из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей, можно пропустить на территории страны только по решению Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку речь идет о военном подразделении.

Напомним, итальянская пресса поставила под сомнение эффективность российской помощи в борьбе с коронавирусом, учитывая присутствие в гумконвое российских военных, участвующих в разведывательных миссиях. После этого в России обвинили итальянских журналистов в русофобии.




Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Джон Лафия и кукла Чаки

Покончил с собой режиссер фильмов ужасов, создавший куклу Чаки (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Зеленский и Сенцов

Сенцов жестко раскритиковал Зеленского из-за поста о трагедии 2 мая в Одессе

Неделя жен-мироносиц

День жен-мироносиц 2020: что нужно и что нельзя делать 3 мая

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер