Мир

Босния и Герцоговина не пропустила в страну российских военных медиков

После того как российский гумконвой по борьбе с коронавирусом отметился в Италии, пограничники Боснии и Герцеговины не пропустили на территорию своей страны группу военных медиков из России.

Военно-медицинский конвой из РФ должен был прибыть в город Мостар (самый большой город в Герцеговине), чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник в связи с коронавирусом. Об этом их попросил спикер Палаты народов Драган Чович.

В Министерстве безопасности Боснии и Герцеговины заявили, что группу, которая состояла из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей, можно пропустить на территории страны только по решению Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку речь идет о военном подразделении.

Напомним, итальянская пресса поставила под сомнение эффективность российской помощи в борьбе с коронавирусом, учитывая присутствие в гумконвое российских военных, участвующих в разведывательных миссиях. После этого в России обвинили итальянских журналистов в русофобии.











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