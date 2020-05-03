В украинские школы вернут отмененный со скандалом предмет "Основы семьи"

Украина

Украинским школьникам, которые в условиях карантина осваивают школьную программу в режиме онлайн, вернут предмет «Основы семьи», который «заморозили» в прошлом году. Об этом сообщил автор учебника Адриан Буковинский.

Напомним, факультативный курс для учеников 10−11 классов вызвал массу вопросов у родителей, которые пожаловалась в Минобразования на то, что определенные тезисы в учебнике, по их мнению, нарушают Конституцию Украины, а также содержат сексистские, антинаучные и дискриминационные утверждения.

В частности, некоторых родителей возмутили утверждения о том, что «настоящая женщина никогда не спорит»; «аборты и использование большинства контрацептивов являются убийством»; «молитва — залог положительного душевного состояния». Предметом спора также стали разделы, касающиеся сексуальных отношений и их влияния на брак.

Буковинский в Facebook отметил, что Минобразования разблокировало предмет с обязательным условием переиздания.

«Мы учли все дельные предложения, внесли соответствующие правки в текст программы и планируем переиздание учебников», — написал он.

Разблокированию предмета предшествовало обращение более 10 тысяч человек в министерство с просьбой поддержать курс «Основы семьи» и не лишать его грифа.

Напомним, Всеукраинская школа онлайн за месяц своего существования успела попасть в скандал из-за низкого уровня подготовки привлеченных педагогов и фактологических неточностей в изложении материала.

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