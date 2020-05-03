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Украина

В Украине торжественно "похоронили" туристический сезон (видео)

17:24 3 мая 2020 145
Турсезон
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Тернополе 2 мая местные активисты и предприниматели провели «похороны» туристического сезона. Обычно в первую субботу мая в городе праздновали открытие сезона, однако в этом году из-за карантинных ограничений туристическая отрасль находится в кризисе.

Для туристического сезона в Тернополе активисты выделили похоронную процессию с катафалком, гробом и венками. Над ним даже прочитали своеобразную погребальную речь, сообщает «24-й канал».

«Конечно, мы надеемся, что мы ошибаемся и он воскреснет, дай бог на сороковой день. Но к сожалению мы имеем нынешние реалии и скорбим по потерянным возможностям, которые вместе с ним ушли в могилу», — говорит участник акции Тарас Ковальчук.

Как писали «ФАКТЫ», 3 мая в центре Киева на Майдане Независимости и под зданием Офиса президента Украины представители малого и среднего бизнеса устроили митинг под названием SaveФОП с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать.

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