- 17:28 "Гумпомощь" Путина для США оказалась непригодной: разгорается скандал
- 17:24 В Украине торжественно "похоронили" туристический сезон
- 17:12 В Казахстане из-за прорыва дамбы затоплены населенные пункты и тысячи гектаров земли
- 16:33 В Киеве спасли мужчину, спрыгнувшего в Днепр с Пешеходного моста
- 16:26 Частные предприниматели устроили протест под окнами Зеленского
- 16:21 Команда Милевского разгромила соперника в матче чемпионата Беларуси
- 16:15 Успел остановить машину: в Николаеве за рулем своего авто умер известный украинский тренер
- 16:02 "Крым обязательно вернется": посол Украины в Германии предложил пари экс-канцлеру Шредеру
- 15:57 Вместо защитных экранов — пищевая пленка: в Одессе возобновил работу знаменитый "Привоз"
- 15:27 "Били доской от забора": полиция завела дело в связи с нападением на семью ромов в Киеве
- 15:22 В МИДе рассказали, как "подпортили" страницу предательницы Поклонской в Facebook
- 15:06 Чемпион мира по футболу попал в скандал со снимком с изображением Ленина
В Украине торжественно "похоронили" туристический сезон (видео)
В Тернополе 2 мая местные активисты и предприниматели провели «похороны» туристического сезона. Обычно в первую субботу мая в городе праздновали открытие сезона, однако в этом году из-за карантинных ограничений туристическая отрасль находится в кризисе.
Для туристического сезона в Тернополе активисты выделили похоронную процессию с катафалком, гробом и венками. Над ним даже прочитали своеобразную погребальную речь, сообщает «24-й канал».
«Конечно, мы надеемся, что мы ошибаемся и он воскреснет, дай бог на сороковой день. Но к сожалению мы имеем нынешние реалии и скорбим по потерянным возможностям, которые вместе с ним ушли в могилу», — говорит участник акции Тарас Ковальчук.
Как писали «ФАКТЫ», 3 мая в центре Киева на Майдане Независимости и под зданием Офиса президента Украины представители малого и среднего бизнеса устроили митинг под названием SaveФОП с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!