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Частные предприниматели устроили протест под окнами Зеленского (видео)
В центре Киева на Майдане Независимости и под зданием Офиса президента Украины представители малого и среднего бизнеса устроили митинг под названием SaveФОП с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать.
Сначала люди собрались на Майдане. Затем они присоединились к активистам Автомайдана, которые приехали поддержали предпринимателей возле здание Офиса президента, сообщает Общественное телевидение.
До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
Всего на митинг под ОП собрались около сотни человек. Один из участников акции рассказал, что его бизнес закрыт с 18 марта из-за карантина. Он призывает власти позволить работать предпринимателям с соблюдением санитарных требований. Также он просит власть в случае продолжения действия ограничений для бизнеса выдать предпринимателям финансовую помощь.
Учасник акції протесту підприємців під Офісом президента розповідає про вимоги до влади щодо підтримки ФОПів на карантині pic.twitter.com/dNNvhG2105— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
Как писали «ФАКТЫ», 29 апреля к зданию Кабинета министров также выходили представители малого и среднего бизнеса. Они требовали от правительства ослабить карантин и позволить им зарабатывать.
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