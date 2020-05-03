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Политика

Частные предприниматели устроили протест под окнами Зеленского (видео)

16:26 3 мая 2020 297
Митинг
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В центре Киева на Майдане Независимости и под зданием Офиса президента Украины представители малого и среднего бизнеса устроили митинг под названием SaveФОП с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать.

Сначала люди собрались на Майдане. Затем они присоединились к активистам Автомайдана, которые приехали поддержали предпринимателей возле здание Офиса президента, сообщает Общественное телевидение.

 

Всего на митинг под ОП собрались около сотни человек. Один из участников акции рассказал, что его бизнес закрыт с 18 марта из-за карантина. Он призывает власти позволить работать предпринимателям с соблюдением санитарных требований. Также он просит власть в случае продолжения действия ограничений для бизнеса выдать предпринимателям финансовую помощь.

 

Как писали «ФАКТЫ», 29 апреля к зданию Кабинета министров также выходили представители малого и среднего бизнеса. Они требовали от правительства ослабить карантин и позволить им зарабатывать.

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