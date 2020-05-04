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Ученые из Канады определили неожиданную причину ожирения у женщин
Проблема лишнего веса приобретает особую актуальность во время пандемии коронавируса, так как организм тучных людей вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые способствуют проникновению коронавируса SARS-CoV-2 в здоровые клетки.
В стремлении найти причину излишнего веса ученые Университета Лаваля из Канады выяснили, что даже несмотря на физическую активность, которую ведет человек (особенно это справедливо во отношению к женщинам), он в некоторых случаях не может уменьшиться жировые отложения из-за неправильного питания.
Об этом говорится в докладе ученых.
Проведенное масштабное исследование выявило любопытную закономерность: оказалось, что женщины, испытывавшие дефицит кальция, были склонны иметь избыток жировых отложений в теле.
Исследователи определили, что человеческий мозг чувствителен к уровню кальция: при недостатке минерала нейроны подают сигналы, побуждающий к потреблению большего количества пищи, для восполнения запасов важного микроэлемента. Таким образом, может расти вес, повышается концентрация холестерина в крови, увеличивается риск метаболических, сердечных нарушений.
Ученые утверждают, что тем, кто мечтает похудеть и хочет уберечься от прибавки в весе, следует добавить в рацион больше молочных продуктов, в том числе сыра. Эти продукты являются очень хорошими источниками кальция.
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