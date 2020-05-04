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Мир

Ученые из Канады определили неожиданную причину ожирения у женщин

2:40 4 мая 2020 63
Девушка кушает творог
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Проблема лишнего веса приобретает особую актуальность во время пандемии коронавируса, так как организм тучных людей вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые способствуют проникновению коронавируса SARS-CoV-2 в здоровые клетки.

В стремлении найти причину излишнего веса ученые Университета Лаваля из Канады выяснили, что даже несмотря на физическую активность, которую ведет человек (особенно это справедливо во отношению к женщинам), он в некоторых случаях не может уменьшиться жировые отложения из-за неправильного питания.

Об этом говорится в докладе ученых.

Проведенное масштабное исследование выявило любопытную закономерность: оказалось, что женщины, испытывавшие дефицит кальция, были склонны иметь избыток жировых отложений в теле.

Исследователи определили, что человеческий мозг чувствителен к уровню кальция: при недостатке минерала нейроны подают сигналы, побуждающий к потреблению большего количества пищи, для восполнения запасов важного микроэлемента. Таким образом, может расти вес, повышается концентрация холестерина в крови, увеличивается риск метаболических, сердечных нарушений.

Ученые утверждают, что тем, кто мечтает похудеть и хочет уберечься от прибавки в весе, следует добавить в рацион больше молочных продуктов, в том числе сыра. Эти продукты являются очень хорошими источниками кальция.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии девушка смогла сбросить 50 кг веса без помощи пластических хирургов. Не менее поразительными были результаты 21-летней студентки Самикша Наги из Индии — она смогла за 10 месяцев сбросить 21 килограмм.

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