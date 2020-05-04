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Совместные дети: сходству новой любовницы Жигунова с Анастасией Заворотнюк нашли объяснение
В том, что 57-летний актер театра и кино Сергей Жигунов, крутивший ранее роман с Анастасией Заворотнюк, по уши влюбился в 46-летнюю Викторию Ворожбит, как две капли воды похожую на звезду сериала «Моя прекрасная няня», нет ничего удивительного.
Такое мнение высказал КП известный психолог Андрей Зберовский.
«Любовь не дает забыть того человека, с кем получились эмоционально яркие отношения, но при этом так и не удалось добиться главного — родить совместных детей. Любви нужны общие дети, в этом ее смысл. Поэтому человек, который впустую потерял годы на любовь и не завел детей, обречен вновь и вновь искать себе таких максимально похожих партнеров», — считает он.
Между тем, журналистам удалось узнать и другие детали жизни Викторию Ворожбит, которые делают ее поразительно похожей на Анастасию Заворотнюк — уже не внешне.
Оказалось, что нынешняя пассия Жигунова задолжала крупные денежные суммы — информацию об этом можно в открытом доступе обнаружить на сайте судебных приставов. Правда, дело по налоговым долгам оба раза прекращали из-за невозможности найти ответчика. То же самое происходило и с Заворотнюк.
Кстати, из-за долгов Ворожбит даже начала распродавать свои вещи через Интернет и рискует повторить судьбу «Моей прекрасной няни», которая также погрязла в долгах.
Напомним, что, по данным СМИ, Жигунов и Ворожбит проводят карантин на даче знаменитости в Абрамцево под Москвой. Несмотря на то, что официально артист до сих пор находится в браке с Верой Новиковой, на деле они давно не живут вместе и думают делить имущество. Тем не менее новая избранница Жигунова до сих пор пребывает в статусе любовницы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в сеть «слили» справку с точным диагнозом Анастасии Заворотнюк.
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