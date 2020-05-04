«Жалкая врунья»: в сети жестко раскритиковали фильм Регины Тодоренко о домашнем насилии

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко, снявшая фильм о домашнем насилии, снова подверглась жесткой критике в сети. Сама Регина отключила комментарии под фильмом на YouTube-канале и у себя в соцсетях, но люди комментируют на других каналах, которые пиарят новую работу Тодоренко.

Недавно раскритиковавшая жертв домашнего насилия и потерявшая из-за этого контракты с крупными фильмами Регина извинилась и заявила, что просто не знала о масштабах проблемы. После этого был снят фильм, а деньги за просмотры обещали перевести пострадавшим от насилия.

Но Регине не поверили. «Её фильм — это просто попытка исправить собственную ситуацию, а не желание помочь женщинам, которые подверглись домашнему насилию», — уверены зрители.

«Жалкая врунья без моральных принципов», «Она просто хочет вернуть свои бабки», «Не верю. Просто безденежьем запахло. Да?», «Двуличная и бесстыжая, даже при полном провале пытается хайпануть и заработать», — возмущаются комментаторы.

Напомним, что ранее защитить Регину Тодоренко пытался Евгений Комаровский.

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