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- 12:12 «Жалкая врунья»: в сети жестко раскритиковали фильм Регины Тодоренко о домашнем насилии
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«Жалкая врунья»: в сети жестко раскритиковали фильм Регины Тодоренко о домашнем насилии
Телеведущая Регина Тодоренко, снявшая фильм о домашнем насилии, снова подверглась жесткой критике в сети. Сама Регина отключила комментарии под фильмом на YouTube-канале и у себя в соцсетях, но люди комментируют на других каналах, которые пиарят новую работу Тодоренко.
Недавно раскритиковавшая жертв домашнего насилия и потерявшая из-за этого контракты с крупными фильмами Регина извинилась и заявила, что просто не знала о масштабах проблемы. После этого был снят фильм, а деньги за просмотры обещали перевести пострадавшим от насилия.
Но Регине не поверили. «Её фильм — это просто попытка исправить собственную ситуацию, а не желание помочь женщинам, которые подверглись домашнему насилию», — уверены зрители.
«Жалкая врунья без моральных принципов», «Она просто хочет вернуть свои бабки», «Не верю. Просто безденежьем запахло. Да?», «Двуличная и бесстыжая, даже при полном провале пытается хайпануть и заработать», — возмущаются комментаторы.
Напомним, что ранее защитить Регину Тодоренко пытался Евгений Комаровский.
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